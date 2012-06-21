Уряд на засіданні призначив тимчасовим виконувачем обов’язків міністра освіти і науки Юрія Полюховича. Коментуючи це рішення Кабміну, Юрій Полюхович зазначив: «Дуже важливо, щоб діяв принцип неперервності влади. Зроблю все від мене залежне, щоб міністерство працювало злагоджено і належно виконувало свої функції».
Як повідомляє пресслужба МОН, Юрій Полюхович родом з м. Костопіль Рівненської області. Йому 39 років. Ступінь магістра з історії здобув 2003 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Протягом 2009—2012 років навчався в аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат історичних наук.
З 2014-го до 2016 року був радником міністра освіти і науки на громадських засадах. З 2017-го очолює громадську організацію «Українська науково-дослідна фундація». У вересні 2019 року його призначено на посаду першого заступника міністра освіти і науки. Роботу в МОН поєднує з викладанням у Національному університеті імені Тараса Шевченка магістерського курсу «Історія цивілізацій доколумбової Америки».