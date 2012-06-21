Дефіцит коштів на оптовому ринку електричної енергії в Україні нині дуже високий і становить близько 51 мільярда гривень. А на самому ринку маємо економічну розбалансованість, яку конче потрібно усувати. Спричинили цю розбалансованість зниження споживання електроенергії за період карантину на близько 8-10%, а також маловодний рік, що зменшило генерацію енергії на відповідних генеруючи станціях Гідроенерго. Є заборгованість за вугілля. А також запаси вугілля нині більші, ніж попит на нього. Тож дефіцит державних шахт становить близько 9 мільярдів гривень.
Про це під час засідання уряду 13 травня повідомила виконувачка обов’язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Ольга Буславець.
«Це призводить сьогодні до неможливості виконувати в повному обсязі громадські зобов’язання держкомпаніями «Енергоатом» і «Укргідроенерго» для покриття ціни для населення й оплати виробництва енергії з поновлюваних джерел», — зазначила вона.
Міністр повідомила, що першочерговими кроками уряду для подолання кризи стануть: забезпечення збуту вугілля, досягнення угоди з інвесторами в відновлювану енергетику, стабілізація ціни для промисловості, ліквідація цінових викривлень, розв’язання проблеми боргів на ринку електричної енергії, стабілізація роботи державних енергогенеруючих компаній, своєчасні виплати за електроенергію з відновлюваних джерел після укладання договору про реструктуризацію.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»