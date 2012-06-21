Під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції міністр охорони здоров’я Максим Степанов поінформував, що на найближчому засіданні уряду, в середу, буде врегульоване питання по групі пацієнтів з ревматоїдними захворюваннями.
«Зважаючи на те, що такий препарат як «Плаквеніл» зник з аптек через те, що у світі оголосили, що він може допомагати в лікуванні COVID-19, уряд внесе цей препарат до переліку лікарських засобів за програмою «Доступні ліки». Це робиться для того, аби препарат за електронним рецептом був доступний в аптеках і був контрольований його обіг», – зазначив міністр.
Він також повідомив, що наприкінці тижня для лікарів швидкої допомоги держава надасть 90 тисяч костюмів біозахисту. Наразі укладаються угоди щодо виготовлення цих засобів індивідуального захисту.
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