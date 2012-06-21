Кабінет Міністрів України вніс зміни до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів Українивід 10 жовтня 2001 року № 1306.
Про це йдеться в постанові Кабінет Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 860 «Про внесення змін до Правил дорожнього руху» опублікованої в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
Постановою урегульовано питання щодо надання переваг у русі транспортним засобам, які рухаються на перехресті, де організовано круговий рух. У постові зокрема йдеться: «Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.».
Постанова КМУ №860 набрала чинності 24 листопада 2017 року.