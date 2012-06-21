Кабінет Міністрів опублікував постанову щодо деяких питань державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Постанова розміщена на Урядовому порталі.

Документом затверджено, зокрема, порядок здійснення державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від COVID-19, та порядок використання коштів, спрямованих на здійснення державної компенсації шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від COVID-19.

Документом встановлено, що у разі встановлення особі групи інвалідності, пов’язаної з ускладненнями, які можуть виникнути після вакцинації від COVID-19, виплата проводиться разово у таких розмірах: у 400-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю I групи; у 350-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю II групи; у 300-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, — для осіб з інвалідністю III групи.

Постановою зазначено, що в разі смерті особи внаслідок вакцинації від COVID-19 членам сім’ї, батькам, утриманцям померлого проводиться виплата в 750-кратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Але в разі отримання виплати на компенсацію шкоди, пов’язаної з ускладненнями, що можуть виникнути після вакцинації від COVID-19, вакцинами або іншими медичними імунобіологічними препаратами для специфічної профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19) за процедурою ВООЗ у рамках глобальної ініціативи COVAX, виплати держкомпенсації, передбачені цією постановою, не здійснюються.

Уточнюється, що надання меддопомоги особам внаслідок виникнення ускладнень після вакцинації від COVID-19, проводиться за рахунок коштів, передбачених програмою держгарантій медобслуговування населення, або інших джерел, не заборонених законодавством.

Постановою також доповнено Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265), пунктом щодо того, що причинний зв’язок інвалідності осіб з ускладненнями, що виникли після вакцинації від COVID-19, встановлюється на підставі протоколу розслідування, що надається групою оперативного реагування на несприятливі події після імунізації, за формою, затвердженою МОЗ.

Як повідомлялось, в Україні за минулу добу, 22 квітня, зареєстрували 14 277 нових випадків коронавірусної хвороби. Станом на 23 квітня першу дозу вакцини від COVID-19 отримало 508 044 осіб.