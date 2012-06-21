На Донеччині побував Надзвичайний і Повноважний посол Японії в Україні Шигекі Сумі. Метою візиту делегації закордонних партнерів став огляд житлових будинків, постраждалих унаслідок бойових дій, а потім відновлених за фінансової підтримки уряду Японії та інших міжнародних донорів у межах проекту управління Верховного комісара у справах біженців ООН.
Гості побували у селищі Курдюмівка, підпорядкованому Торецьку, де оглянули відремонтовані будинки, пошкоджені внаслідок обстрілів у лютому 2017 року. Загалом у межах проекту УВКБ ООН з проведення торік ремонтних робіт житлових будинків, зруйнованих під час бойових дій біля лінії фронту, японський уряд надав фінансову допомогу обсягом 325 тисяч доларів. Завдяки цим коштам вдалося відремонтувати і реконструювати майже півтори тисячі осель на контрольованій Україною території Донеччини.
Уряд Японії, запевнив пан Шигекі Сумі, і надалі працюватиме для підтримки жителів населених пунктів Донеччини поблизу лінії розмежування і внутрішньо переміщених осіб. За його словами, через гуманітарні організації буде спрямовано 4 мільйони доларів на допомогу і відновлення зруйнованої інфраструктури Донецької області.
А ще завдяки фінансовій допомозі від Японії комунальне підприємство «Вода Донбасу» невдовзі отримає броньований автомобіль, що дасть змогу співробітникам працювати безпечніше й ефективніше. На зустрічі з керівниками Донеччини, крім представників Посольства Японії, була присутня й делегація на чолі з представником Верховного комісара ООН у справах біженців Пабло Матеу.
«Разом з міжнародними партнерами ми обговорили нещодавно ухвалений закон про реінтеграцію окупованих територій та окреслили цьогорічні напрями спільної роботи. Також порушили питання підтримки проектів відновлення водо- та газозабезпечення жителів тимчасово окупованої й підконтрольної українському уряду території Донеччини», — підбив підсумок голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський.