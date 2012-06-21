Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
Перед Новим роком Житомирська обласна дитяча лікарня отримала чудовий подарунок. Це сучасний томограф фірми Тошіба, здатний виконувати аж 16 сканувань за один прохід. Апарат вартістю понад 15 млн. грн доставили до Житомира як благодійний вантаж від уряду Японії.
Доречно нагадати, що далека країна розпочала масштабну кампанію допомоги жителям області відразу після сумнозвісної аварії на Чорнобильській АЕС, адже японці першими у світі відчули на собі страшні наслідки радіоактивної біди. Кожного року благодійні фонди і державні структури острівної держави відправляють на Житомирщину медичну апаратуру, медикаменти та різноманітні гуманітарні вантажі. Однак сучасний томограф – дійсно коштовний дар як у прямому, так і переносному значені слова.
За словами головного лікаря обласної дитячої лікарні Юрія Довгополого, до очолюваного ним медичного закладу направляють пацієнтів із найскладнішими і найважчими захворюваннями. Однак через відсутність власного томографа дітей нейрохірургічного і неврологічного профілю доводилось возити на обстеження до інших лікарень, що оберталось втратою дорогоцінного часу та служило додатковим стресом для маленьких хворих.
Складну техніку буде встановлено у спеціально виділеному приміщенні, де вже йдуть будівельні роботи, на які із обласного бюджету виділено 2,5 млн. грн. Зрозуміло, що до новорічних свят топограф ще не запрацює. Однак його доставка до Житомира у чітко обумовлені графіком терміни є гарантією того, що суперсучасне обладнання змонтують згідно регламентних вимог і не повториться вже знайома житомирцям ситуація, коли для встановлення складових частин томографів доводилось вибивати отвори у вже змурованих стінах.