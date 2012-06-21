Міністерству охорони здоров’я буде надано кошти з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою та її наслідками для забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів у сумі в сумі 141 мільйон гривень.
Про це сьогодні під час позачергового засідання уряду повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Це кошти для лікарів і професорів, які нині беруть безпосередню участь у лікуванні коронавірусу, а також перенавчають медпрацівників. Свого часу цю суму було зменшено при формуванні Стабілізаційного фонду. Нині ці кошти поновлять. Адже вони — виключно на заробітну плату лікарям.
А також Кабінет Міністрів вніс зміни до переліку товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби.
Було затверджено й порядок використання коштів, передбачених у Державному бюджеті для стажування інтернів у 2020 році. Розроблено чіткий механізм, як їм виплачуватимуть ці кошти.
А також уряд ухвалив постанову «Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я».
Міністр зауважив, що заплата лікарів в Україні — одна з найнижчих, що неприпустимо, тим паче в нинішній складний час. Тож з 1 вересня 2020 року буде внесено такі зміни: лікарі отримають доплати обсягом 70% від посадового окладу, фахівці з базовою вищою та неповною вищою медичною освітою усіх спеціальностей — обсягом 50% мінімальної заробітної плати, а молодші медичні сестри — у 25% Мінімальної платні.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»