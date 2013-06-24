6 серпня 2025 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке передбачає безкоштовне відновлення водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів для громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії російської федерації. Про це повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Маємо бути чутливими до потреб тих, хто втратив майно, житло або документи через війну. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар’єрами у вже складних обставинах», — наголосила Глава Уряду.

Рішення стосується випадків, коли документи було втрачено внаслідок обстрілів або інших воєнних дій. Відтепер такі громадяни зможуть відновити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу без сплати відповідних адміністративних зборів.

Це ще один крок держави у напрямі підтримки постраждалих від війни, спрямований на спрощення доступу до адміністративних послуг та зменшення фінансового навантаження на громадян.