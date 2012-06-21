Цьогоріч на ремонт доріг буде спрямовано понад 80 мільярдів гривень. Це безпрецедентна сума, яку уряд зберіг у оновленому держбюджеті.
Перебуваючи на Закарпатті, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що разом із капітальним ремонтом доріг державного значення для Кабінету Міністрів пріоритетним залишається будівництво й ремонт доріг місцевого значення. І уряд не обмежиться сумою у 22 мільярди гривень, закладеною на ремонт місцевих доріг у держбюджеті, а залучатиме й додаткові кошти.
«Сьогодні дуже важливий момент – вчасно розробити проєктно-кошторисну документацію на місцеві дороги. Бажано її робити не шматочками, а за напрямками. Наприклад, є 200 км місцевої дороги, треба зробити ПКД на всю ділянку. За необхідності ми шукатимемо додатковий ресурс. Місцеві дороги має бути в цьому році дофінансовано», – цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Це пріоритет для всіх гілок влади, а також частина програми «Велике будівництво».
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«Урядового кур’єра»