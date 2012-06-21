Кабінет Міністрів затвердив методику розрахунку вартості послуги із медичного обслуговування, це дасть змогу стандартизувати облік витрат у закладах охорони здоров’я на основі загального принципу «зверху вниз».
Згідно з методикою, опублікованою у газеті «Урядовий кур’єр» 30 грудня 2017 року, вона є обов’язковою для застосування референтними установами охорони здоров’я для обліку та аналізу фактичних витрат, пов’язаних із наданням медичних послуг, і Міністерством охорони здоров’я для розробки пропозицій щодо єдиних тарифів у рамках програми медичних гарантій.
Єдині тарифи на медпослуги, що надаються у рамках програми медичних гарантій, встановлюються на основі даних про відповідні витрати, отримані від референтних установ охорони здоров’я.
Вартість конкретної послуги у кожному окремому референтному закладі охорони здоров’я є референтною вартістю такої послуги.
Середня референтна вартість за всіма референтним установам охорони здоров’я, дані аналізу витрат яких використовуються для розрахунку єдиних тарифів на медпослуги, що надаються за договорами про медичне обслуговування у рамках програми медичних гарантій, є базою для встановлення зазначених тарифів.
Як повідомлялося, видання «Урядовий кур’єр» 30 грудня 2017 року опублікувало низку постанов, ухвалених Кабінетом Міністрів для реалізації медичної реформи.