Кабінет Міністрів України ухвалив нове Положення про індивідуальну програму реабілітації (ІПР) особи з інвалідністю. Документ визначає, яким чином формуються та реалізуються персоналізовані плани підтримки для людей з інвалідністю — із фокусом на реальні потреби, а не формальні процедури. Це ще один крок до створення сучасної, людяної системи підтримки, яка орієнтується на реальні потреби людини, а не на формальні підходи. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Оновлена індивідуальна програма реабілітації — це не просто документ, а персоналізований план підтримки, який враховує потреби людини у різних сферах: медичній, соціальній, освітній, професійній, сфері спорту. ІПР формується на основі оцінювання повсякденного функціонування, яке проводиться експертною командою або медико-соціальної експертизи дітей, яка проводиться лікарсько-консультативною комісією — залежно від віку. Кожен напрям ІПР супроводжується конкретними фахівцями, які відповідають за реалізацію запропонованих заходів.

Для дітей з інвалідністю створено окреме Положення, яке передбачає участь не лише медиків, а й освітян, соціальних працівників, фахівців інклюзивних центрів. ІПР дитини формується незалежно від місця проживання та враховує вік, особливості розвитку й потреби у підтримці. Обидва документи — для дорослих і дітей — мають юридичний статус, є обов’язковими до виконання для всіх установ, але участь людини у заходах — виключно добровільна.

Оновлена ІПР для людей з інвалідністю, віком від 18 років впроваджується в електронному форматі — усі дані автоматично вносяться до електронної системи оцінювання та відображаються в особистому кабінеті людини на Соціальному порталі. Це забезпечує прозорий доступ до інформації як для самої людини, так і для уповноважених органів. Дані про програму також передаються до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, а для ветеранів — до відповідного реєстру. Такий підхід робить процес максимально зручним, швидким і надійним.

Раніше сформовані індивідуальні програми реабілітації людей з інвалідністю також залишаються чинними та продовжують виконуватися, зокрема:

– у частині медичної, фізичної реабілітації, забезпечення допоміжними засобами реабілітації та виробами медичного призначення — до моменту проведення оцінювання повсякденного функціонування та формування нових рекомендацій експертною командою;

– у частині психолого-педагогічної підтримки — до проведення комплексної оцінки в освітній сфері;

– у частині професійної та трудової реабілітації — до проведення оцінки у сфері зайнятості.

Індивідуальні програми реабілітації діють протягом строку, на який встановлено інвалідність.

Таким чином, перехід до нової моделі ІПР є плавним, без ризику втрати вже наданих рекомендацій або переривання необхідної підтримки.