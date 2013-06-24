Кабінет Міністрів затвердив новий перелік небезпечних речовин та факторів, що підлягатимуть контролю. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

01 вересня 2025 року Уряд ухвалив постанову «Про внесення змін до постанови від 29 листопада 2001 р. №1598», яка розроблена на виконання вимог статті 11 Закону України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення».

Постановою затверджено перелік найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, а також фізичних і біологічних факторів, викиди яких в атмосферне повітря тепер підлягатимуть регулюванню. Це рішення відповідає європейським практикам і наближає Україну до стандартів ЄС у сфері охорони довкілля.

Ухвалення цього документа — важливий крок у реалізації Закону про інтегрований контроль промислового забруднення.

Нагадаємо, що Закон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення» запроваджує європейський механізм зменшення промислових викидів, який довів свою ефективність в країнах ЄС, де рівень забруднення повітря за останні 15 років знизився на 40-85% залежно від забруднювача. Ухвалення Закону було одним з індикаторів Ukraine Facility, який Україна виконала вчасно. Закон імплементує європейську Директиву 2010/75/ЄС і, таким чином, наближає Україну до виконання зобов’язань з адаптації національного екологічного законодавства в процесі вступу до ЄС.