Кабінет Міністрів затвердив план реалізації рішення РНБО про мораторій на безпідставні перевірки та втручання у роботу бізнесу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«З 24 липня податкова й митниця обмежать перевірки для підприємств із низьким ризиком. Виняток — високоризикові галузі, як-от обіг підакцизних товарів, де необхідний контроль», — повідомила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Глава Уряду зазначила, що протягом місяця Державна регуляторна служба та міністерства подадуть пропозиції щодо дерегуляції та скорочення зайвих дозволів. До 21 жовтня силові органи мають узгодити дії з виявлення активів під санкціями й забезпечити їх повернення в бюджет — на потреби оборони та відновлення. У планах — запуск цифрової системи контролю та щоквартальний перегляд ефективності рішень.

Також Уряд підготує пропозиції змін до Кримінального процесуального кодексу – відкривати нові провадження щодо бізнесу зможуть лише Генпрокурор або керівники обласного рівня.

«Наш пріоритет — справедливість, а не толерувати вибірковість», — наголосила Прем’єр-міністр України.