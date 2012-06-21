Розпорядженням уряду затверджено план запобігання занесенню й поширенню на території України коронавірусу з Китаю, а також Національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу. Спеціально створений оперативний штаб для координації дій перенесено на рівень Кабінету Міністрів — його очолив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.
«Ми встановлюємо режим підвищеної готовності для всіх систем цивільного захисту, щоб усі відповідні служби оперативно мобілізувалися в разі необхідності», — наголосив Олексій Гончарук.
Він додав, що МЗС та МОЗ рекомендують тимчасово утриматися від туристських і ділових поїздок до провінції Хубей та міста Ухань, де найбільший ризик зараження, а також відкласти свої подорожі, які не є вкрай необхідними, до інших територій Китайської Народної Республіки.
Для китайських студентів, які навчаються в Україні, продовжено канікули, повідомляє департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
«Розробляємо плани на регіональному рівні для окремих областей. Лікарням доручено підготуватися до можливого випадку захворювання, визначити потребу в ліках та обладнанні, а МОЗ проконтролює та допоможе методологічно», — підкреслив Прем’єр-міністр. Уряд зобов’язує провести навчання в медичних закладах щодо готовності прийняти потенційних хворих.
Днями на виконання завдання Президента Прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив посилити безпекові та профілактичні заходи із запобігання занесенню і поширенню в Україні нового коронавірусу 2019-нCoV.
«Безпека українців у всьому світі — завдання №1 для уряду. В Україні на сьогодні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання серед людей. Але ми готові до будь-яких сценаріїв».
Олексій Гончарук доручив оперативно розробити національний план протиепідемічних заходів реагування на поширення вірусу із залученням МОЗ, МВС, Міноборони, МОН, Мінінфраструктури та інших служб і відомств.
Голови ОДА і держадміністрації у м. Києві мають посилити заходи захисту на місцевому рівні.
За словами Олексія Гончарука, уряд розглядає доцільність встановлення режиму підвищеної готовності в межах єдиної державної системи цивільного захисту.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»