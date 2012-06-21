У номері газети «Урядовий кур'єр» № 217 (6086) опубліковано постанову Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2017 року № 851 «Про внесення змін до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постанова № 851 (ТЕКСТ ПОСТАНОВИ) набула чинності 17 листопада.
Цією постановою уряд ввів зміни до Порядку обчислення пенсій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1210 «Про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 92, ст. 3343; 2014 р., № 34, ст. 911).
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Кабінет Міністрів України доручив Пенсійному фонду України з 1 жовтня 2017 року здійснити перерахунок пенсій, призначених особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї під час проходження дійсної строкової служби і внаслідок цього стали особами з інвалідністю, за матеріалами пенсійних справ.
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