У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» № 241 (6357) надруковано постанову Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1077 «Про затвердження Тимчасового порядку виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України та внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 і від 4 червня 2007 р. № 795».
Текст постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1077
Таким чином, з 20 грудня 2018 року набрав чинності затверджений урядом Тимчасовий порядок виконання митних формальностей при здійснені митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на території України. Згідно з документом зазначене оформлення здійснюватиметься, зокрема, з такими особливостями:
♦ застосування виключно електронної форми декларування транспортних засобів;
♦ визначення переліку документів, які необхідно подавати митницям;
♦ мінімізації строку фізичного перебування автомобілів на митниці з метою зменшення фінансових витрат громадян на оплату послуг стоянки;
♦регламентації дій митниці та декларанта у разі перевірки заявленої фактурної вартості оцінюваного транспортного засобу.
Рішення прийняте на виконання Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»