Кабінет Міністрів затвердив порядок ведення Державного реєстру військовослужбовців — єдиного цифрового джерела даних про військових ЗСУ та ДССТ. Реєстр стане основою для електронного військово­облікового документа, автоматизації обліку та швидшого доступу до соціальних гарантій і сервісів, зокрема через Армія+.

Що зміниться для військових та членів їхніх сімей після запуску реєстру: менше паперових процедур і повторного подання одних і тих самих документів та даних про себе; швидший і простіший доступ до соціальних гарантій і цифрових послуг насамперед через Армія+; вищий рівень захисту персональних даних.

Що це дасть Збройним силам: єдине повне верифіковане джерело даних про військових; якісніші управлінські рішення завдяки актуальній інформації; ефективніше використання часу для уповноважених осіб завдяки автоматизації процесів.

Що це означає для держави: узгодженість державних інформаційних систем; більше прозорості й точності в даних; ефективніше використання державних ресурсів.

Порядок чітко визначає правила формування, оновлення, зберігання та захисту даних, а також умови доступу до них. Передбачено електронну взаємодію з іншими державними реєстрами, щоб забезпечити точність, актуальність та автоматизацію отримання даних, зокрема з Єдиним державним демографічним реєстром, Державним реєстром актів цивільного стану та Державним реєстром фізичних осіб — платників податків, повідомляє Міноборони.