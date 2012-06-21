Кошти фонду, кошторис якого становить 64,7 мільярда грн, зокрема спрямують на:
♦ надання грошової допомоги громадянам, зокрема особам похилого віку, у зв’язку із негативними наслідками поширення на території України COVID-19;
♦ надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від COVID-19;
♦ заходи, спрямовані на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій COVID-19.
Фінансування здійснюватимуть на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів до уряду, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. Після опрацювання звернення й затвердження урядом остаточне рішення про направлення необхідної суми ухвалюватимуть члени Комітету Верховної Ради з питань бюджету.
Контроль за витрачанням коштів фонду здійснюватимуть представники законодавчої та виконавчої гілок влади.
Після завершення кожного місяця, розпорядники протягом п’яти днів мають направити інформацію про використання грошей до бюджетного Комітету Верховної Ради, уряду й Міністерства фінансів. Воно проводитиме окремий моніторинг використання бюджетних коштів.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»