Кабінет Міністрів України на засіданні 7 лютого затвердив основні програми підтримки агросектору, передбачені у Державному бюджеті на 2018 рік, загальним обсягом фінансування понад 6 мільярдів гривень.
Про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, говориться у повідомленні на урядовому порталі.
«Ми запроваджуємо низку рішень, які дозволять реально підтримати агросектор і дозволять йому зростати», — сказав глава уряду.
Він нагадав, що наразі загальний обсяг підтримки становить понад мільярдів гривень. Кошти направлені за декількома напрямками.
«Ми направляємо 2,5 мільярда гривень на будівництво молочно-товарних комплексів та ферм. Ми через ці кошти надамо кредити за ефективною ставкою близько 3% у гривні до 5 років. Або ми будемо компенсувати близько 30% вартості введених потужностей. Таким чином зростатиме кількість ферм, ми наростимо поголів'я і обсяг виробленої продукції», — сказав Гройсман.
Він звернув увагу, що утримання худоби також стане прийнятним. Так, допомога по утриманню дійних корів для юридичних осіб становитиме 1500 гривень на голову. Для приватних господарств, які побажають утримувати молодняк компенсація становитиме 2500 гривень на голову.
«Ми продовжимо програму підтримки виробництва вітчизняної сільгосптехніки. Ми цього року направляємо 1 млрд грн і будемо компенсувати 25% вартості техніки, яка виробляється в Україні. Ми очікуємо збільшення та зростання виробництва української техніки», — сказав Гройсман.
Окрема тема — підтримка садівництва та ягідництва, в тому числі на рівні малих господарств.
«Хочеш створити сад — закуповуй саджанці українські, і ми компенсуємо 70% вартості цього матеріалу», — зазначив Гройсман.
Передовою новацією, за словами глави уряду, стане і програма підтримки фермерів загальною вартістю 1 млрд грн. Кошти будуть спрямовані, у томі числі, на здешевлення кредитів для фермерів — аж до 1% рівних у гривні, а також на 40-відсоткову компенсацію вартості української сільгосптехніки.
«Я хочу підкреслити, що всі рішення напрацьовувалися спільно з аграріями. Думаю, це прозора відкрита і зрозуміла система, в якій ми зможемо підтримати всіх», — додав прем'єр-міністр.