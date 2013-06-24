Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення українських менеджерів до Керівної ради Інвестиційного фонду відбудови, створеного Україною та США. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Сьогодні Уряд ухвалив важливе рішення для початку роботи Інвестиційного фонду відбудови — призначені представники України у Керівній раді. Перше засідання Ради відбудеться на початку вересня цього року. На ньому будуть затверджені учасники комітетів, принципи відбору проектів та операційні процедури», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

До складу Керівної ради увійшли:

Олексій Соболев, Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України;

Єгор Перелигін, заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України;

Олександр Карасевич, Державний секретар МЗС України.

Керівна рада складається з шести менеджерів — по три від кожної сторони. Американську сторону представлятимуть три менеджери, уповноважені DFC через компанію DFC Ukraine Subsoil, LLC.

Стратегічні рішення ухвалюватимуться виключно одностайно, що гарантує рівноправність партнерства.

Нагадаємо, Інвестиційний фонд відбудови (Reconstruction Investment Fund - RIF) — це спільна ініціатива урядів України та США, створена для залучення приватних інвестицій у стратегічно важливі сектори української економіки. Фонд офіційно запущений 23 травня 2025 року.