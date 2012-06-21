Кабінет міністрів України підтримав оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору, розроблені Міністерством фінансів України спільно з міжнародними фінансовими інституціями. Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Стратегія держави у банківському секторі допоможе досягти пришвидшення економічного зростання, яке є одним з головних пріоритетів уряду. 

Головні завдання Стратегії у банківському секторі: 

♦ значне зниження присутності держави у банківському секторі через повний, або частковий продаж банків державного сектору;

♦ збільшення конкуренції на банківському ринку;

♦ підтримка фінансової стабільності;

♦ відновлення кредитування реального сектору економіки;

♦ підвищення доступність банківських послуг.

Стратегія розвитку державного банківського сектору базується на 4-х напрямках:

1. Удосконалення ефективності моделі управління банками державного сектору шляхом покращання дисципліни та реалізації стратегії, а також створення більшої вартості для держави перед виходом з капіталу банків. Модель управління банками має бути єдиною й усі функції з управління та контролю за банками, що належать державі, мають бути сконсолідовані у Міністерстві фінансів.

2. Впровадження планів виходу держави з капіталу банків задля забезпечення підвищення їх вартості.

3. Впровадження стратегій для окремих банків з метою відновлення їх діяльності як стабільних, прибуткових установ, що функціонують на комерційних засадах.

4. Розробка та впровадження підходів для роботи з непрацюючими кредитами з метою зменшення тиску на баланси банків державного сектора, максимізації їх залишкової вартості. 