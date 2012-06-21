Базовий тариф Національної служби здоров’я України на оплату послуг первинної медичної допомоги на 2019 рік складатиме 370 грн/рік на людину, також будуть застосовуватися вікові коефіцієнти. Відповідну постанову ухвалено на засіданні Уряду 18 грудня 2018 року.

Також у 2019 році сімейні лікарі, терапевти та педіатри зможуть набирати більше пацієнтів. Якщо кількість пацієнтів за деклараціями у лікаря первинної медичної допомоги перевищує рекомендований ліміт до 10%, обслуговування цих пацієнтів буде оплачено за тарифом 370 грн/рік на людину, без застосування вікових коефіцієнтів. За статистикою Національної служби здоров’я, це дві третини лікарів, які набрали декларацій більше за обсяг оптимальної практики.

Якщо ж кількість декларацій перевищуватиме оптимальну більше ніж на 10%, то вони будуть оплачені за тарифом 370 грн/рік на людину із застосуванням понижувальних коефіцієнтів, без застосування вікових коефіцієнтів:

від 110% + 1 декларація до 120% - коефіцієнт 0,8;

від 120% + 1 декларація до 130% - коефіцієнт 0,6;

від 130% + 1 декларація до 140% - коефіцієнт 0,4;

від 140% + 1 декларація до 150% - коефіцієнт 0,2;

від 150% + 1 декларація і всі наступні - коефіцієнт 0.

Наприклад, якщо ліміт перевищено більше ніж на 10% до тарифу 370 грн/рік на людину, застосовуватиметься коефіцієнт 0,8, якщо більше ніж на 20% – 0,6 і т. д. Якщо кількість декларацій перевищує ліміт більше ніж на 50%, оплата Національної служби здоров’я за них припиняється.

Нагадаємо, оптимальна кількість пацієнтів для сімейного лікаря складає 1 800, для терапевта — 2 000, а для педіатра — 900.

Постанова регулює й інші фінансові питання реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення на первинній ланці на 2019 рік:

Медзаклади, розташовані в гірській місцевості, будуть отримувати оплати від НСЗУ за тарифом із застосуванням додаткового коефіцієнта – 1,25, на рівні 2018 року. Гірський коефіцієнт буде також застосовуватися і до декларацій понад ліміт.

Медзаклади будуть отримувати оплати за договором з Національною службою здоров’я за пацієнтів, які не підписали декларації та проживають на території обслуговування медичного закладу до 1 липня 2019 року за тарифом 120 грн/рік на людину. Щомісяця буде здійснюватися перерахунок з урахуванням нових укладених декларацій.

На 2019 рік на медичні заклади первинної ланки не передбачається медична субвенція з державного бюджету. Це означає, що ті комунальні заклади, які не укладуть договір із Національною службою здоров’я на 2019 рік, фінансуватимуться за рахунок інших бюджетних програм у порядку, встановленому законодавством, та з інших джерел, не заборонених законодавством. З січня 2019 року заклади, які надають первинну медичну допомогу, зможуть подати заяву на укладення договору з НСЗУ через електронну систему охорони здоров’я у будь-який час.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я продовжує прийом заяв на договори на 2019 рік. У “третю хвилю” договори укладають не тільки заклади, які не працювали зі Службою в 2018 році, а й ті заклади, що вже мають договір. Адже такий договір на 2018 рік діє лише до кінця поточного року. На наступний рік всі заклади первинної ланки мають переукласти договори з Нацслужбою здоров’я.

Заяву на укладання договорів можна подати до 20 грудня 2018 року. А після укладення такого договору – з 1 січня 2019 року – перейти на нову модель фінансування: оплати за медичні послуги від Національної служби здоров’я за принципом «гроші йдуть за пацієнтом». Станом на 17 грудня через електронну систему охорони здоров’я заяви на договори з НСЗУ на 2019 рік подали 1 163 комунальні та приватні медичні заклади.

nszu.gov.ua