Реформа системи охорони здоров’я – це коли лікарі мають гідну зарплату, лікарні – сучасне обладнання, пацієнти – високоякісне обслуговування. Але процес, який стартував 1 квітня важко назвати справжньою реформою.
На цьому під час онлайн брифінгу щодо реформування медичної галузі наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Наразі медичні плани не передбачають нічого доброго ні для медиків, ні для пацієнтів. Якщо нічого не змінити, то українці відчують на собі катастрофічні наслідки. Я кажу це, спираючись на дані, отримані за результатами аудиту медичної сфери. Так, медреформа, яку ми отримали, через брак фінансування передбачає звільнення близько 50 тисяч медичних працівників, закриття 332 лікарень. Бракує коштів 984-м лікарням із 1747-ми, які уклали договори з Національною службою здоров’я. Є загроза того, що мільйони українців не матимуть доступу до нормального медичного забезпечення, стрімко поширюватиметься туберкульоз. Тому команда МОЗ працює над тим, аби невідкладно змінити ситуацію, щоб не було звільнення медиків і закриття лікарень. Але ми не згортатимемо реформу, а навпаки реалізовуватимемо, але із суттєвими змінами, виправивши допущені під час планування помилки», – повідомив міністр.
За його словами, МОЗ терміново готує зміни до деяких нормативно-правових актів, якими буде передбачено, що всі медичні заклади, які надають спеціалізовану й високоспеціалізовану медичну допомогу отримають фінансування з державного бюджету не менше, ніж торік. Все фінансування йтиме виключно через Національну службу здоров’я.
«З 1 червня за державною програмою медичних гарантій додатково фінансуватимуться такі пакети: первинна медична допомога, екстрена медична допомога, гострий інфаркт міокарда, гострий мозковий інсульт у стаціонарних умовах, а також чотири пакети для лікування коронавірусу. Фінансування за цими тарифами справді покриватиме всі витрати на лікування», – пообіцяв Максим Степанов.
Для підвищення зарплат 435 тисячам медиків необхідно додатково 11 мільярдів гривень. Тому МОЗ звертатиметься до уряду й парламенту щодо змін до держбюджету, аби медпрацівники вже цього року отримали суттєве збільшення зарплат – не менше 50%.
За словами міністра, з 11 травня стартує докладна експертиза всієї медичної інфраструктури щодо спроможності та ефективності госпітальної мережі. Також МОЗ розпочне розробляти державні стандарти надання медичної допомоги, яких наразі нема. Буде розроблено справедливі тарифи фінансування галузі у 2021 році. Нові тарифи грунтуватимуться на ринкових зарплатах для працівників галузі та якісних стандартах медичних послуг.
«Тобто тарифи справді покриватимуть лікування українців від тієї чи іншої хвороби. Це буде справді гарантуванням надання медичної допомоги», – резюмував урядовець.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»