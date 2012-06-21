Набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 806-р «Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік», яка опублікована в сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр».
У постанові зокрема йдеться, що уряд здійснив перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству освіти і науки на 2017 рік.
Зокрема, зменшено видатки споживання за програмою 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів» на 370 000 тис. гривень;
Натомість уряд збільшив обсяги видатків споживання за програмами:
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 150000 тис. гривень;
«Підготовка кадрів вищими навчальними закладами III і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» на 187100 тис. гривень;
«Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка» на 32900 тис. гривень.
Такий перерозподіл видатків споживання, на думку урядовців, дасть змогу уникнути кредиторської заборгованості перед енергопостачальними та комунальними організаціями за комунальні послуги і спожиті енергоносії, а також не допустить відключення закладів вищої освіти від джерел енергопостачання, що може призвести до зриву навчального процесу.
Наразі Міністерство освіти і науки має погодити перерозподіл видатків з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. Відтак Міністерство фінансів має внести відповідні зміни до розпису державного бюджету.