Міністерство фінансів України змінило аграрну частину бюджету на 2018 рік.
Про це йдеться у пояснювальній записці до проекту Закону про Державний бюджет України на 2018 рік (№7000).
Як зазначається, за рахунок зменшення на два мільярди гривень видатків загального фонду державного бюджету на підтримку сільгосптоваровиробників буде збільшено видатки на підтримку тваринництва і садівництва.
Зокрема, видатки загального фонду державного бюджету на підтримку галузі тваринництва збільшено на 1,7 млрд грн, що «дозволить зберегти та примножити поголів’я великої рогатої худоби, забезпечити збільшення виробництва м'яса, молока та провести заходи з поліпшення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин (КПКВК 2801540 «Державна підтримка галузі тваринництва»), говориться у документі.
Також збільшено видатки загального фонду державного бюджету обсягом 300 мільйонів гривень на підтримку розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними, що дозволить забезпечити здійснення державного стимулювання створення нових насаджень та розвитку галузевої інфраструктури. (КПКВК 2801350 «Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними»)
При цьому в пояснювальній записці не вказано, за рахунок яких саме статей вдалося «зекономити» ці два мільярди гривень.
ДОВІДКА «УК»
Раніше в проекті державного бюджету на 2018 рік на аграрну галузь було закладено 6,3 млрд грн, з яких 1 млрд грн — на підтримку фермерів, 1 млрд грн — на часткову компенсацію вартості вітчизняної сільгосптехніки, 2 млрд грн — на відшкодування ПДВ виробникам, 2 млрд грн — на відшкодування кредитних ставок по будівництву тваринницьких комплексів і обладнання, 300 млн грн — часткове відшкодування вартості продуктивного молодняка в тваринництві.