Замість п’яти різних виплат тепер буде базова соціальна допомога.

«Для уряду важливо, щоб кожна українська родина могла швидко й без зайвої бюрократії мати підтримку від держави, — зазначила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. — Тому ми змінюємо підхід: замість п’яти різних виплат тепер діятиме базова соціальна допомога. Вона дасть змогу швидше і простіше оформити підтримку родинам у складних життєвих обставинах. Ідеться зокрема про малозабезпечені сім’ї, одиноких матерів і дітей, чиї батьки ухиляються від сплати аліментів».

Подати заяву на базову соціальну допомогу можна онлайн у «Дії». Через застосунок ви отримаєте розрахунок щомісячної виплати. Якщо ці показники влаштовують — подаєте заявку онлайн, без жодного збору паперових документів.

Обсяг допомоги розраховують індивідуально. Сума залежатиме від базової величини, що визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині. На сьогодні це 500 гривень. Поки що це пілотний проєкт, розрахований на два роки. Але уряд схвалив відповідний законопроєкт та подав на розгляд Верховної Ради, тож очікуємо, що в майбутньому він працюватиме на постійній основі.

«Вдячна міжнародним партнерам, які допомагають нам робити соціальні послуги доступнішими для людей», — зазначила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.