Кабінет Міністрів України з метою забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у відповідних сферах прийняв зміни до постанови «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 165». Про це повідомляє Урядовий портал.

Зміни внесені у зв’язку з необхідністю усунення безпекових загроз, зміни режиму роботи міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на час воєнного стану в Україні.

Згідно постанови припиняють діяти строки надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг та видачу дозвільними органами документів дозвільного характеру на час воєнного стану.

Як зазначив Міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко, ліцензування необхідне для:

пшениці і суміші пшениці та жита (меслин);

кукурудзи;

м’яса курей свійських;

яєць курей свійських;

олії соняшникової.

Для отримання ліцензії виробникам необхідно подати до Мінекономіки (tradedefence@me.gov.ua diravka@me.gov.ua) в електронному вигляді:

заявку на видачу безоплатної ліцензії за формою, затвердженою наказом Міністерства економіки України від 09.09.2009 № 991 “Про порядок ліцензування експорту товарів” (реєстрація в Міністерстві юстиції України від 06.10.2009 № 937/16953);

лист-звернення щодо оформлення ліцензії (лист довільної форми, з проханням видати ліцензію);

будь-який наявний документ, що підтверджує поставку (контракт тощо).

Запит опрацьовуватимуть не довше, ніж протягом 24 годин.

Висновок фітосанітарних сертифікатів можна буде отримати в будь-якій установі, де проводять відповідну експертизу.

Нагадуємо, що на час воєнного стану Уряд заборонив експорт:

вівса;

проса;

гречки;

цукру;

солі;

жита;

великої рогатої худоби;

м’яса та субпродуктів із ВРХ.

Стосовно інших товарів експорт відбувається у правому режимі мирного часу.