Реалізацію проекту Національного військового меморіального кладовища обговорили на нараді під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у заході взяли представники Уряду, Київської обласної військової адміністрації, Українського інституту національної памʼяті, ветеранських і громадських організацій, історики та родини загиблих.

На нараді спільно розглянули питання втілення даного проекту та скоординували подальші кроки у цьому напрямку.

«Вшанування захисників і захисниць України — один із ключових пріоритетів державної ветеранської політики. Національне військове меморіальне кладовище має стати простором шани, гідності та вдячності до тих, хто віддав життя за Україну», — наголосив Денис Шмигаль.

Він зазначив, що завершено перший пусковий комплекс 1-ї черги і для поховань підготовлено 6 тисяч місць. Найближчим часом розпочнуться перші поховання захисників. Водночас триває будівництво другого пускового комплексу.

«Попереду ще багато роботи. Завдання держави — створити належні умови, де кожен зможе віддати шану нашим Героям», — підкреслив Прем’єр-міністр.