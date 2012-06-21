Міністр заявив, що наразі у Польщі працює понад мільйон українців, а у країнах східної Європи нові підприємства будують з розрахунком на трудову міграцію з України.
«Невелика різниця у зарплаті в Україні порівняно з європейською дасть змогу нікуди не їхати. Працівник, який їде до Польщі, отримує зарплату 800—1000 євро, або 25—30 тисяч грн.», — розповів пан Зубко в інтерв'ю Lb.ua, яке цитує прес-служба уряду.
На думку урядовця, тільки різке підвищення платні в Україні зупинить міграцію.
«Якщо загалом зарплата зросте до 16 тисяч гривень, то це дасть змогу втримувати людей в Україні», — вважає чиновник.
Він не уточнив, коли в Україні зарплати можуть зрости до такого рівня.
Наразі середня зарплата в Україні становить близько 6 тисяч гривень. Проте велика частина населення України, особливо у сільський місцевості та невеликих містечках, можуть знайти роботу тільки на 3—4 тисячі гривень на місяць.
Через це українці масово звільняються з роботи та їдуть на заробітки до Польщі, де діє спрощена система тимчасового легального працевлаштування українців.
Наразі мінімальна платня в Україні складає 3200 гривень, а з першого січня її підвищать до близько 3700 гривень.