Очільниця офіційної української делегації на Invictus Games, заступник Міністра у справах ветеранів Інна Драганчук зустрілась з керівником Центру Ветеранів Данії Сореном Андерсеном, який прибув до Гааги підтримати свою національну команду на мультиспортивних змаганнях для військовослужбовців і ветеранів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Інна Драганчук висловила глибоку вдячність Данії за підтримку санкційної політики проти агресора, допомогу постраждалим громадам в Україні та тимчасовий прихисток наших громадян, які вимушені полишити домівки через жахи війни.

Вона наголосила, що на боротьбу з ворогом встала вся Україна: «Сьогодні усі українці – Інвіктуси, усі Захисники». Разом з тим, зазначила, неймовірні випробування, через які проходять як наші військові, так і цивільне населення, не залишаться без наслідків, і держава потребуватиме значних ресурсів, наукової експертизи, фахової підготовки цілої армії психологів, щоб впоратися із цим викликом. Саме тому під егідою першої леді Олени Зеленської уже зараз розпочато революційні зміни у загальнодержавній системі реабілітації.

«Таку роботу було сплановано ще до війни, нашим бажанням було знести всі пострадянські підходи, в яких людина як особистість просто губилася, і вибудувати нову людиноцентричну реабілітаційну систему. Команда Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної просувала також амбітну ідею створення ветеранського мегацентру – сучасної мультиплатформи спроможностей для відновлення й розвитку ветеранів. Йдеться про філософію гідного й активного життя наших Захисників».

«Ми запрошуємо наших міжнародних партнерів долучитися до реалізації цього проекту. Медична допомога та психологічна реабілітація наших Захисників, членів їхніх сімей та родин загиблих Героїв потребують залучення як фундаментальної науки, так і практичних знань, сучасних лабораторій, використання міжнародного досвіду та перенавчання персоналу. Сьогодні ми маємо шанс збудувати такий центр і масштабувати нову модель в межах держави», - розповіла Інна Драганчук.

Керівник Центру Ветеранів Данії Сорен Адндерсен своєю чергою підкреслив, що народ його країни вражений вмотивованістю і силою духу українських воїнів. Він запевнив у готовності сприяти долученню датських фахівців до співпраці з українськими колегами, нарощенню спроможностей у лікуванні особливо складних пацієнтів у закордонних клініках, створенні в Україні ветеранського реабілітаційного хабу та організації підготовки персоналу. Він також запропонував використати досвід Данії у створенні в Україні системи переходу з військової кар‘єри до мирного життя, яка включатиме комплексні заходи з реабілітації, отримання освіти, професійного перенавчання та працевлаштування.

«Натомість європейські колеги вивчатимуть сконцентрований досвід українських реабілітологів, тому що рівного йому не буде в світі», - наголосив він.