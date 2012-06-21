«Урядовий кур’єр» у № 234 (6350) від 11 грудня 2018 року опублікував 78 постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення, а також тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню, затверджених для комунальних підприємств України.
Нові тарифи на теплову енергію набирають чинності з 1 січня 2019 року.
від 10.12.2018 року №№ 1702-1738, № 1740, №1743, №1746, №1749, № 1750, №1752, №1755, №1758, №1759, №1762, №1763, №1766, №1769, №1772, №№1775-1777.
від 11.12. 2018 року №№1787-1798
№ 1799, №1802, №1805, №1808, №1811, №1813, №№1819-1824.
Нові тарифи на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню набирають чинності 12 грудня 2018 року.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»