У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» №129 (6492) оприлюднено передвиборні програми політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
Серед них:
Передвиборна програма політичної партії «Громадянська позиція», передвиборча програма ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКЕЛ», ГОЛОС ЗМІН ПОЛІТИЧНА ПРОГРАМА ПАРТІЇ «ГОЛОС», програма Всеукраїнського об’єднання «Свобода» на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року «УКРАЇНА — ПОНАД УСЕ!», передвиборна програма ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ», передвиборна програма ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ», ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОБ’ЄДНАННЯ «САМОПОМІЧ», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «НЕЗАЛЕЖНІСТЬ» на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА політичної партії «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА політичної партії «Європейська Солідарність», передвиборна програма ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА ПРАВА», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА політичної партії «Сила Людей», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ПАРТІЯ ШАРІЯ» на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року, передвиборна програма Аграрної партії України, передвиборна Програма Партії Зелених України, ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА Політичної Партії «ПАТРІОТ», ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА політичної партії «Рух нових сил Михайла Саакашвілі» на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року.
З текстами передвиборних програм політичних партій знайомтеся на сайті ukurier.gov.ua.