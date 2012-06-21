Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші читачі дедалі частіше запитують: «Чи буде «Урядовий кур’єр» виходити у 2020-му році?».
ВІДПОВІДАЄМО: «Урядовий кур’єр» у 2020 році й у майбутньому виходитиме, як паперове друковане видання Кабінету Міністрів України! Інформація про те, що «Урядовий кур’єр» нібито припинить своє існування, немає під собою жодних підстав. Це недостовірна, фейкова інформація, яка вводить в оману наших читачів, шкодить передплатній кампанії на 2020 рік.
Звертаємося до наших читачів, керівників державних установ, об’єднаних територіальних громад, промислових підприємств: будь ласка, передплачуйте газету на 2020 рік. Ми цінуємо вашу увагу, відданість нашій газеті і будемо робити все для того, щоб виправдати вашу довіру!
«Урядовий кур’єр» виходитиме і далі!
Останнім часом у зв’язку з передплатною кампанією на наступний рік наші читачі дедалі частіше запитують: «Чи буде «Урядовий кур’єр» виходити у 2020-му році?».