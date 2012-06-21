Оновлений Урядовий портал — kmu.gov.ua учора презентували на засіданні Кабінету Міністрів. Ресурсом зокрема передбачено систему тегів новин та урядових актів, а також гнучкий пошук. Створено і окремий розділ про урядові реформи та ключові завдання уряду. А головне — відтепер усі електронні публічні послуги зібрані на одному ресурсі. До кінця 2018 року їх буде понад сто, обіцяють розробники.
Після публічного перегляду промо-ролика Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до всіх користувачів з проханням налагодити зворотний зв’язок. «Ми максимально будемо гнучкі для того, щоб налаштувати роботу нашого оновленого сайту максимально зручно для всіх користувачів», — наголосив глава уряду.
Варто зазначити, що на оновленому порталі є кнопки переходу до соцмереж — Фейсбука і Твіттера та популярного відеохостингу YouTube. Натомість не буде російськомовної версії.
Заслуговує окремого наголошення те, що на Урядовому порталі відтепер є версія для людей із вадами зору. Водночас доступна і стара версія ресурсу, про що свідчить спеціальний значок у верхньому правому куті головної сторінки. Однак новини на ній можна знайти лише до 19 грудня включно.
Нині оновлений Урядовий портал працює в тестовому режимі, про що зазначається у вихідних даних. При цьому вказано, що портал є власністю секретаріату Кабінету Міністрів України, який реалізований Фондом Східна Європа та Державним агентством з питань електронного урядування України у межах програми міжнародної технічної допомоги «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва.