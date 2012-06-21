Оновлений Урядовий портал — kmu.gov.ua учора презентували на засіданні Кабінету Міністрів.  Ресурсом зокрема передбачено систему тегів новин та урядових актів, а також гнучкий пошук.  Створено і окремий розділ про урядові реформи та ключові завдання уряду. А головне — відтепер усі електронні публічні послуги зібрані на одному ресурсі. До кінця 2018 року їх буде понад сто,  обіцяють розробники.

Скріншот з сайту kmu.gov.ua

Після публічного перегляду промо-ролика Прем’єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до всіх користувачів з проханням налагодити  зворотний зв’язок. «Ми максимально будемо гнучкі для того, щоб  налаштувати  роботу нашого оновленого сайту максимально зручно для всіх користувачів», — наголосив глава уряду.

Варто зазначити, що на  оновленому порталі є кнопки переходу до соцмереж — Фейсбука і  Твіттера та популярного відеохостингу YouTube. Натомість не буде російськомовної версії.

Заслуговує окремого наголошення те, що на Урядовому порталі відтепер є версія для людей із вадами зору. Водночас доступна і стара версія ресурсу, про що свідчить спеціальний значок у верхньому правому куті головної сторінки. Однак новини на ній можна знайти лише до 19 грудня включно.

Нині оновлений Урядовий портал працює в тестовому режимі, про що зазначається у вихідних даних. При цьому вказано, що портал є власністю секретаріату Кабінету Міністрів України, який реалізований Фондом Східна Європа та Державним агентством з питань електронного урядування України у ме­жах програми міжнародної технічної допомоги «Електронне врядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) за фінансової підтримки Швейцарської агенції розвитку та співробітництва. 