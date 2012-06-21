Нещодавно до начальника Головного управління ДСНС в Херсонській області Сергія Чорного звернулася Ольга Левшенок, 47-річна жителька обласного центру, яка розшукувала свого рятувальника. Вона розповіла, як усе сталося. Після 16:00 поверталася з аптеки додому через парк Тропіних в обласному центрі. До неї підійшли троє чоловіків і почали шарпати за сумку, візок, у якому спало немовля.
Ольга покликала на допомогу. Хлопець, який проходив повз, підбіг до нападників. Спочатку вони відійшли зі словами, що інцидент вичерпано. Але потім наздогнали жінку і поновили спроби відібрати сумку, намагалися вихопити дитину з візка, мовляв, заберемо дитину, то гроші сама принесеш. Крики про допомогу знову почув хлопець і повернувся. Він порадив мамі з дитиною тікати, а сам залишився сам на сам із трьома нападниками. Йому вдалося вмовити їх заспокоїтися. Можливо, спрацювало й те, що все відбувалося неподалік Корабельного райвідділу поліції, і юнак сказав грабіжникам, що звернеться до нього по допомогу.
Ольга хотіла подякувати рятівникові. Проте вона знала лише, що він працює в ДСНС. Тож вирішила його розшукати через керівництво відомства. З’ясувала, що це був 18-річний Іван Панасюк, командир відділення 2-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Білозерського району. Він любить свою професію, поважає колег і стверджує: «На моєму місці кожен би так вчинив. А в нашому підрозділі всі відчайдушні».
Галина ЛИСЕНКО
для «Урядового кур’єра»