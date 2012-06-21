У житті представників молодшого покоління міста Покровська на Донеччині нещодавно відбулися помітні події. По-перше, тут відкрили Інноваційний центр розвитку для молоді та дітей Junior Trackers. А, по-друге, малеча й батьки відзначили новосілля у дошкільному навчальному закладі №5 «Вербонька», що почав працювати після значних реконструкції та оновлення.
Молодіжний центр розвитку стане улюбленим місцем зустрічі молоді й своєрідною творчою лабораторією. Тут проводитимуть різноманітні тренінги й інші пізнавальні заходи. Це просторе приміщення, де колись був клуб, відтепер стало осередком місцевої організації скаутів. А навесні роботи з облаштування центру продовжать, бо є намір упорядкувати довколишню територію, створивши ігровий майданчик, літню сцену, альтанки.
Немов нова копійка дитячий садочок «Вербонька», адже під час капітального ремонту тут замінили вікна, полагодили дах, пофарбували фасад, утеплили і перепланували приміщення. Свого часу в садочку була лише одна група, музична зала і підсобні приміщення, які не відповідали санітарним нормам. Нині у розпорядженні малюків дві нові просторі кімнати, кухня й інші приміщення.
«Усе це обладнано новою сучасною технікою і зручними меблями. Так створено сприятливі умови для молоді й дітей, що є частиною нашої спільної мети — повернути Донеччину в єдиний український простір», — зазначив голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Жебрівський, який взяв участь у відкритті закладів.