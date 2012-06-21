На Краснопільщині Сумської області відбулися урочистості з нагоди 154-річчя з дня народження славетного земляка видатного поета, перекладача Павла Грабовського. Вшанування розпочалося в Краснопільському будинку культури, де відбувся конкурс читців його поезії. У творчому змаганні у п’яти вікових групах узяли участь 34 шанувальники поетичного слова віком 6—65 років.
Журі конкурсу, до складу якого ввійшли представники Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, визначили найкращих. Переможці та всі учасники одержали відповідні дипломи, подарунки. Учасників свята привітали і підтримували під час конкурсу голова Краснопільської РДА Сергій Хрупа, голова райради Віталій Савоненко, голова Краснопільської ОТГ Юрій Яремчук. Вони наголосили на неперехідній цінності творчості Павла Грабовського, яка вже пережила століття і надалі надихатиме нові покоління українців на звитяжні справи. Затим урочистості перемістилися до малої батьківщини поета села Грабовське, де офіційна делегація разом із сільським головою Володимиром Стадниченком поклала квіти до пам’ятника поетові. Гості відвідали музей Павла Грабовського, в якому завідуюча Надія Скоропад провела екскурсію та ознайомила з оновленою експозицією.
Як підсумувала завідувач відділу культури і туризму Краснопільської РДА Анжела Назаренко, традицію вшановувати славетного земляка підтримуватимуть і надалі. Наступного року з нагоди ювілейного дня народження поета місцева влада планує провести масштабні заходи із залученням широкого кола гостей з навколишніх районів, письменників із Сум та інших міст України.