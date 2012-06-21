Усі медичні працівники, які працюють з коронавірусом, і не отримали підвищені зарплати за березень, найближчим часом їх отримають.
У цьому під час онлайн брифінгу щодо заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 запевнив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Адже, за його словами, було перераховано на місця всі без винятку кошти за березень ще в середині квітня. «У березні йшлося про виплату 300% окладів медичним працівникам, які працюють з коронавірусом, незалежно від того, чи працюють вони в стаціонарах, чи в екстреній медичній допомозі, і скільки часу вони працювали з такими хворими. Я отримав багато сигналів з регіонів щодо неправильних нарахувань, і сьогодні на засіданні уряду це питання порушуватимуть. Було проведено селектори із заступниками голів ОДА та керівниками департаментів охорони здоров’я. Я був відверто шокований тим, які вони наводили відмовки, чому не перераховано зарплати в повному обсязі», – наголосив міністр.
Регіонам поставлено завдання до кінця цього робочого тижня відзвітувати по кожній лікарні і кожному працівнику. МОЗ вже має всі переліки медичних працівників, які мають отримати таку заробітну плату.
Щодо виплати з 1 квітня 300% заробітної плати медикам, які працюють з коронавірусом, то Максим Степанов зазначив, що цю зарплату вкладено в новий запроваджений тариф COVID–19, що має чотири пакети: для стаціонарів, екстреної медичної допомоги, мобільних бригад, лікарень, які не входили до переліку лікарень першої хвилі, але протягом квітня лікували хворих на коронавірус.
«Найближчими днями буде перераховано відповідні кошти й медики отримають підвищену зарплату за квітень у повному обсязі», – пообіцяв міністр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»