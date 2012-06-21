Вже до наступного року в Полтаві за фінансової підтримки Нідерландів планують реалізувати проєкт — інформаційну екосистему. Його суть полягає у створенні додатку, що об’єднає всі електронні сервіси міста. Ініціатори новації запевняють, що за допомогою майбутньої системи можна буде вирішити більшість насущних питань, з якими міський житель щодня стикається в побуті. Наприклад, завдяки такому додатку на смартфоні можна буде записатися на прийом до лікаря, відстежувати рух громадського транспорту, розшукати кота, який зник, дізнатися про вартість зведення конкретного будинку тощо.
Уже сформовано секретаріат, який розробить загальну концепцію проєкту. Наразі спеціалісти визначають, які для цього потрібні інструменти, ресурси. На початковому етапі в міста на це вже є 2 млн євро. Орієнтовно в листопаді програмісти за грантові кошти міжнародних партнерів почнуть кодувати тестову версію проєкту.
Зрештою місто отримає безкоштовно сервіс і додаток на мобільні пристрої, що працюють на платформах Android i iOS. Потім до новоствореної інформаційної екосистеми приєднають різні електронні сервіси, розширять штат міських управлінь і придбають необхідну техніку. За це заплатить уже місто. І воно готове до цього, адже такий проєкт — вимога часу. До того ж це відповідає політиці керівництва держави щодо електронного самоврядування.