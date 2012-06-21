Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Відтепер інформацію, що стосується Будинку нерухомості, харків’яни можуть відслідковувати у соціальних мережах «Facebook», «Instagram» і «Telegram».
Така новація з’явилася у Харкові не випадково, адже саме тут готуються відкрити перший в Україні Будинок нерухомості на місці приміщення старого БТІ, будівлю якого нині реконструюють.
Партнерами будинку нерухомості вже стали низка департаментів та управлінь Харківської міськради, а невдовзі, за словами працівників департаменту реєстрації та цифрового розвитку, до них долучаться агенції нерухомості, нотаріуси, ріелтери, адвокати та інші фахівці, дотичні до проблем поводження з нерухомістю.
За задумкою ініціаторів створення Будинку нерухомості, там будуть створені всі можливості для отримання послуг з реєстрації нерухомості, будівництва, перепланувань, проведення реконструкцій та операцій купівлі-продажу, обміну, дарування, процедури успадкування, отримання архівної інформації, а також надаватимуться безкоштовні консультації фахівців.