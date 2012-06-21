Стало відомо про загибель усіх людей, що знаходилися на борту українського літака, який розбився в Ірані. Про трагедію повідомило Reuters в середу, 8 січня, з посиланням на місцеві телеканали.
Раніше представник тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні підтвердив факт падіння лайнера, на борту якого було 167 пасажирів. За його словами, повітряне судно розбилося на зльоті.
Згідно з даними Flightradar, літак перестав передавати дані через дві хвилини після вильоту. Він почав виконувати рейс в 6:42 за київським часом і перестав транслювати інформацію вже о 6:44.
Крім цього, посольство України наразі встановлює списки жертв авіакатастрофи.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»