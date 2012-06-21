Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
У Мукачеві, яке першим на Закарпатті через захворювання місцевої жительки прийняло на себе удар COVID-19, подбали про преміювання медичного персоналу. За ініціативи міської влади лікарі, медсестри, санітари й технічні працівники Мукачівської центральної районної лікарні отримали 50-100-відсоткову надбавку до заробітної плати за роботу в особливих умовах, пов’язаних із небезпекою коронавірусної інфекції.
У Міській раді вважають, що, оскільки медики працюють у екстраординарний період і при цьому навіть ризикують життям, то додаткова винагорода – цілком справедлива плата за старання. Всі, хто працюють у інфекційному відділенні, кабінеті інфекційних захворювань та приймальному відділенні, отримали премію у розмірі 100 відсотків від зарплати, решта отримали 50-відсоткові надбавки.