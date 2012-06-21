Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Після тривалих дощів початок червня радує спекою, отож відпочивальників на водоймах Харкова збільшується щодня. А щоб їх відпочинок був комфортним та безпечним зарані подбали комунальники. В усіх міських парках та лугопарках упорядковані пляжі та встановлені, як і в минулі роки, рятувальні пости. Там усе літо працюватиме спеціально-підготовлений для порятунку людей персонал, який повністю забезпечений рятувальними та допоміжними засобами. На кожному посту є човни, комплекти аквалангістів, мегафони, маски, жилети і навіть — апарати для штучної вентиляції легень.
Як поінформували в міській водно-рятувальній службі, апарат для штучної вентиляції легень, не єдина відмінність нинішнього літнього сезону, що пов’язана з карантином. Рятувальники щодня просять відпочивальників дотримуватися безпечної дистанції на берегах водойм.
Оскільки літній пляжний сезон в місті лише розпочався, то нещасних випадків ні на одному посту не зафіксовано. А торік міськими рятувальниками на пляжах Олексіївського лугопарку, Удянського гідропарку, на Основ’янській, Петриківській та інших водоймах було врятовано життя майже 100 особам і близько 200 відпочивальникам надано медичну допомогу.
Завдяки діючим щоліта рятувальним постам, організованих міською владою та профілактичній роботі, яку проводять у Харкові фахівці ГУ ДСНС України в Харківській області, помітно поліпшилася й статистика нещасних випадків на воді в останні роки. Якщо у 2018 році було зафіксовано 49 осіб потонулих на водоймах міста і 42 з них під час купального сезону, то торік потонуло 43 людини, з яких 32 — під час купання.