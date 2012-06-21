На Хмельниччині проаналізовано входження області в опалювальний сезон. Комунальники звітують про стовідсоткове забезпечення теплом: працюють усі 714 комунальних та відомчих котелень, опалюють 2285 житлових будинків, 690 дитячих садочків, 64 лікарні та 702 школи.
Підготувалися в області й до несподіванок: у житлово-комунальному господарстві створено 130 аварійних бригад, на озброєнні яких 325 одиниць спеціалізованої техніки, електро- та газозварювальні апарати, насоси для відкачування води тощо. Але й це не межа, адже у надзвичайних ситуаціях підвищеної складності в резерві ще понад вісім десятків аварійних бригад. Координуватиме їхню роботу створений заздалегідь оперативний штаб.
Тим часом спекотно від пристрастей, а не від опалення у Шепетівці. ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», що забезпечує районний центр теплом, через фінансові проблеми досі не отримало номінації на відпуск природного газу. Тож котельням підприємства загрожує від’єднання від газопостачання.
Руслана ПОДОЛЬСЬКА
для «Урядового кур’єра»