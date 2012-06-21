На Харківщині майже 98% сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, виховують у сім’ях. І хоч це найкращий показник в Україні, робота в цьому напрямі триває постійно та щодень набирає конкретики.
«Програму забезпечення житлом родин, які хочуть виховувати дітей, позбавлених батьківського тепла, впроваджують на Харківщині другий рік. Уперше за часи незалежності на це передбачено кошти. Нарешті ми не просто говоримо, а створюємо умови, щоб усіх дітей виховували в гарних умовах — у родинах, а не в інтернатних закладах. У 2019 році й надалі працюватимемо в цьому напрямі», — каже голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
Як відомо, найчастіше питання влаштування дітей цих категорій у сім’ї впирається у забезпечення їх відповідними житловими умовами. Отож в області це було визначено першочерговим завданням. Торік у краї було придбано 33 житлові об’єкти для створення дитячих будинків сімейного типу, а також для дітей-сиріт, які розпочали самостійне життя. Сім будинків закупили для родин, які хотіли взяти на виховання велику кількість дітей, але не мали відповідних житлових умов. Це дало змогу створити дитячі будинки сімейного типу у Близнюківському, Вовчанському, Зміївському, Коломацькому, Краснокутському, Нововодолазькому, Сахновщинському районах. Загалом у них влаштовано 50 дітей. Ще два будинки було придбано у 2017 році — для ДБСТ у Красноградському та Зміївському районах. В області забезпечують соціальним житлом сиріт і дітей, позбавлених піклування. Квартири отримують ті, хто досяг 16-річного віку й живе самостійно. Для них у 2018 році було придбано 26 житлових об’єктів. 2017-го для цієї категорії жителів Харківщини придбали 12 квартир і таун-хаус на 20 осіб. Загалом у 2017—2018 роках на реалізацію програми забезпечення житлом сиріт та дитячих будинків сімейного типу Харківська область отримала субвенції з державного бюджету на загальну суму майже 33 мільйони гривень, за які вдалося забезпечити житлом близько 100 осіб.