Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
Кожна жінка, яка у вересні народить на Полтавщині, отримає «Пакунок малюка» – одноразову безкоштовну допомогу від ООН. Такий пакунок містить дитячий одяг та гігієнічні засоби, приблизна вартість набору 5 тисяч гривень. Очікують, що пакунки в область надійдуть 14 – 15 вересня.
Покищо соціальні працівники збирають заявки від 17 пологових будинків Полтавщини та формують списки. У департаменті праці та соцзахисту населення Полтавської облдержадміністрації повідомили, що матусі, які народили після 1 вересня, але не отримали пакунку, обов’язково отримають його пізніше – через місцеві управління соцзахисту. Їх доставлять за місцем проживання. За приблизними підрахунками у вересні на Полтавщині народяться майже 1200 малюків.
ДОВІДКА «УК»
Надання допомоги «Пакунок малюка», її доставка до пологових будинків здійснюється згідно з Меморандумом про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Управлінням ООН з обслуговування проектів і Дитячим фондом ООН у сфері соціального захисту сімей з дітьми та підтримки розвитку відповідального батьківства. Програма має на меті підвищити рівень народжуваності в Україні через заохочення у вигляді матеріальної підтримки.