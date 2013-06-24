За шість місяців 2025 року громадяни України всиновили 589 дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування. Державна служба у справах дітей і Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності надають статистику цьогорічних усиновлень: 199 дітей віком до трьох років; 160 — віком від трьох до шести років; 148 — віком від шести до 11 років; 82 дитини старші 11 років.

Найбільші показники усиновлення — в Київській (67 дітей), Дніпропетровській (66), Одеській (49), Закарпатській (47), Житомирській (37) областях.

Як і в попередні періоди, спостерігається невідповідність побажань кандидатів в усиновлювачі й реальної ситуації щодо віку дітей, яких можна всиновити. Із 2276 кандидатів, які перебувають на обліку на кінець першого півріччя 2025 року, 1625 заявляють про готовність усиновити одне або двох дітей від п’яти до десяти років. А з-поміж 14 679 дітей на обліку з усиновлення 10 628 мають вік десять років і більше. 10226 — діти із сімейних груп, тобто мають братів чи сестер на обліку з усиновлення.

11 078 дітей, яких можна всиновити, виховують у сімейному оточенні: 10 086 — у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу; 992 — під опікою або тимчасово влаштовані в сім’ї родичів, знайомих. В альтернативних сімейних формах виховання діти перебувають до повноліття або закінчення навчання, а усиновлення — це родина для дитини назавжди. Тому такі діти мають право на всиновлення.

Найбільша кількість дітей перебуває на місцевому обліку з усиновлення в таких областях: Дніпропетровська — 2129, Одеська — 1155, Харківська — 926, Донецька і Запорізька — 822 і 821 відповідно.

«Родина — це саме те середовище, де в дитини є змога відчути любов і стабільність, розвиватися гармонійно і мріяти на повну. Ми постійно працюємо, щоб кожна українська дитина зростала в сімейному оточенні. І водночас робимо все, щоб більше людей дізнавалися про можливість усиновлення, долали свої сумніви та ставали рішучішими в бажанні подарувати дитині родину», — наголосив голова Державної служби у справах дітей Петро Добромільський.

Сім’я — єдине середовище, де дитина гармонійно розвивається і може реалізувати свій потенціал. Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності системно працює над тим, щоб кожна українська дитина зростала в турботливій сім’ї.

Джерела: Державна служба у справах дітей

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності