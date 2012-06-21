Протягом 22-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.
Сильні опади у вигляді мокрого снігу. Налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
Посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, місцями 25 м/с, хуртовини, снігові замети.
Утворення та збільшення висоти снігового покриву до 20-
На узбережжі Чорного та Азовського морів – опади переважно у вигляді дощу.
У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях залишається небезпека сходження снігових лавин.
У Києві сьогодні вдень температура повітря буде -7ºС, увечері – до -10 ºС; вітер
Вологість повітря 94%, снігу – до 1 cм. Імовірність опадів 30%.
Завтра у столиці буде близько -12ºС, без опадів. Вологість повітря 100%. Вдягайтесь тепліше.