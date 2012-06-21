У випробуваннях взяли участь інженери з компанії «Радіонікс» та державного конструкторського бюро «Луч».
Інженери з компанії «Радіонікс» та державного конструкторського бюро «Луч» провели успішні запуски ракет з модернізованого ЗРК моделі C-125 М «Печора».
Таке повідомлення в понеділок, 15 січня, у соціальній мережі Facebook опублікувала прес-служба бюро.
Згідно з текстом, під час проведення випробувань з оновленої «Печори» запущено ракету 5В27Д-М2, оснащену активною радіолокаційною головкою самонаведення.
«На початковій ділянці ракета рухається аеробалістичною траєкторією, такий політ ракети істотно збільшує дальню межу зони ураження ЗРК C-125М», – ідеться в повідомленні ДКБ «Луч».
Зазначено, що дальня межа зони ураження з новими ракетами становить 40 кілометрів, а максимальна висота зони ураження – 25 кілометрів.